Власти Москвы отказались согласовать массовые пикеты 17 августа

Власти Москвы отказались согласовать массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий 17 августа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей, глава муниципального округа «Якиманка», президент ассоциации независимых депутатов Андрей Морев.

«Во вторник мы подали заявку на массовые пикеты. Сегодня в 14.00 мы съездили в префектуру ЦАО, где получили отказ, потому что 50 человек, стоящих в пикете, якобы будут мешать проходу граждан», — отметил он.

Как напомнил А.Морев, ранее мэрия отказалась согласовать протестное шествие вдоль бульваров до проспекта Сахарова, сославшись на некорректность сроков подачи заявки. Заявители представили свои возражения, однако «мэрия перестала брать трубки и что-либо отвечать».

А.Морев добавил, что выйдет с одиночным пикету к памятнику Шухову.