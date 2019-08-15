Первая группа пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, улетела в Симферополь из  Жуковского

Первая группа пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, улетела в Симферополь из аэропорта Жуковского. Об этом ТАСС сообщили в четверг в авиационных службах.

«По данным на 17:00, семь пассажиров самолетом «Уральских авиалиний» отправлены в

Симферополь. Еще 65 отправятся в Крым в 20:25 мск из аэропорта Домодедово», — сказал

собеседник агентства. Он добавил, что еще 88 пассажиров лететь отказались, 65 пока

никакого решения не приняли.