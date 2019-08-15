Суд над Дарьей Сосновской, которую полицейский ударил во время задержания на акции 10 августа, назначен на 19 августа

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы. В отношении Сосновской составлен административный протокол по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Сама Сосновская подала заявление в Следственный комитет из-за избиения во время задержания. Столичный главк МВД проводит служебную проверку.