Сегодня Спартак проведет в Москве ответный матч квалификации Лиги Европы против швейцарского Туна

Жеребьевка третьего квалификационного раунда внушала оптимизм поклонникам Спартака. Тун не относится к числу грандов даже по швейцарским меркам. К тому же, в межсезонье команду покинула целая группа лидеров.

У Спартака тоже были потери. Но первый матч наглядно продемонстрировал разницу в классе команд. Впрочем, преимущество в два мяча москвичи растеряли очень быстро. Но сумели в итоге добиться гостевой победы 3-2.

Главный тренер Спартака Олег Кононов предостерег от недооценки соперника в ответной игре.

-Нас ждет очень важная встреча, команда готовится серьезно. Хочу, чтобы мы были единым целым и сделали результат", — отметил наставник красно-белых.

В минувшем туре Премьер Лиги Спартак на выезде уверенно переиграл в гостях Ахмат 3-1. Дублем отметился Зелимхан Бакаев. Открыл счет своим голам за новый клуб и Андреас Шюрле. Еще один новичок москвичей – Гус Тиль – дважды ассистировал партнерам. К слову, сегодня голландский полузащитник сыграть за Спартак не сможет. Поскольку заигран в квалификации ЛЕ за свой прежний клуб.

Игра между Спартаком и Туном начнется в 19.45. Трансляция на МАТЧ ТВ