В Кремле обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Произошло это в ходе работ по укреплению грунта. Авиабомбу нашли в Тайницком саду, где проводили ремонтно-строительные работы. Ранее там располагался так называемый ледник, где в царские времена хранились продукты. Рабочие под руководством археологов снимали верхний слой грунта для последующей гидроизоляции. Взрыва удалось избежать, никто не пострадал. Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены, подчеркнул комендант, генерал-лейтенант Сергей Хлебников. По его словам, в Кремле все спокойно и опасный предмет вывезен с территории. Людям и постройкам в Тайнинском саду ничего не угрожает.

Обнаружение авиабомбы в Кремле не повлияло на график президента Владимира Путина, все мероприятия идут по плану, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако ЧПстало причиной более чем полуторачасовой задержки работы археологов и группы журналистов, которых в День археолога пригласили на раскопки в Кремле.

Найденная бомба пролежала на территории Кремля более 70 лет. В последний раз немецкие самолеты бомбили Кремль в 1942 году. 29 марта фугасная бомба весом 50 кг взорвалась в Тайницком саду, уничтожив автомашину с боеприпасами, которая предназначалась для частей ПВО.

Кремль был одной из главных целей для немецких бомбардировщиков, налеты авиации начались в июле 1941 года.