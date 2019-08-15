Волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло также прекратил голодовку

Ранее это сделала сама Соболь. Миняйло начал акцию протеста в ее поддержку. Отметим, что Любовь Соболь сегодня будет гостем на «Эхе Москвы» после 20 часов. Газета «Ведомости» анализирует позицию сторонников Алексея Навальному о предстоящем 8 сентября голосованию. Публикацию «За радикалов, против власти» читайте в «Ведомостях».

Умное голосование писатель и журналист Виктор Шендерович назвал «ошибочной тактикой».

Выборам надо объявить бойкот, считает Виктор Шендерович.