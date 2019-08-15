Московский городской суд оставил под стражей еще четырех фигурантов дела, возбужденного после протестных акций 27 июля

В СК эти акции называют «массовыми беспорядками», в прессе процесс уже называют «московским делом».

Несколько десятков человек на проходной Мосгорсуда – приставы не пускают людей на назначенное самым ранним утром заседание. Те, кому удалось пробиться внутрь до этого – тоже образовали плотное кольцо вокруг зала, где рассматривается эпизод Егора Жукова. Открытое письмо в его поддержку подписали три сотни преподавателей его alma mater, Высшей школы экономики. Судья Татьяна Додонова отказывается приобщить текс к материалам дела – нет подписей. Не приобщает и поручительства главы редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова и главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Требует их личного присутствия. Всего – ходатайств более 600. Среди них от Петра Верзилова, Любови Соболь, Чулпан Хаматовой, Мирона Федорова. Известный рэпер, он же – Оксимирон – готов внести залог в размере двух миллионов рублей. Уверен – претензии к Жукову – способ давления.

Судья отказывает защите Жукова, которая оспаривает решение Пресненского суда о содержании в СИЗО до 27 сентября. Потенциально грозит 8 лет по 212 статье. Сам 21-летний студент выступает по видеосвязи, он уверен – главное не дать замолчать дело.

Кирилл Жуков, однофамилец студента «Вышки» — тоже останется под арестом. На заседание к нему пришли Верзилов и Оксимирон, поручительство Николая Сванидзе. Молодой человек взывает к морали судьи и просит о домашнем аресте. Отказ. 22-летний студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон после прений на заседании по рассмотрению жалобы на его арест выступил с речью, обращенной к мэру Москвы Сергею Собянину. Вспоминает о недавнем интервью мэра: «Я призываю вас иметь смелость для защиты ваших горожан от произвола судов и силовых структур». Мосгорсуд оставил в СИЗО и активиста Алексея Миняйло. Ранее он в знак солидарности с Любовью Соболь держал голодовку. 70-летняя мать была готова внести залог, режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская выступили с поручительствами. Не помогло.

По объединенному делу о «беспорядках» на протестных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму под арестом сейчас находятся 13 человек.