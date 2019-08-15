Верховный суд Гибралтара только что отпустил задержанный по британскому запросу иранский танкер

Ситуация вокруг судна, задержанного в начале июля и востребованного за считанные часы до его освобождения Соединенными штатами, вызвала серьезные сомнения в скоординированности действий Лондона и Вашингтона, отмечают западные наблюдатели.

Власти британского Гибралтара в начале июля задержали шедший под флагом Панамы иранский танкер, подозревая, что перевозившиеся им 2 миллиона баррелей сырой нефти предназначались для Сирии, находящейся под санкциями Евросоюза. На днях эти обвинения были сняты, сообщает сайт Джибрэлтер Кроникл, и судно было бы уже в пути к берегам Ирана, несмотря на то, что Тегеран две недели спустя в ответ задержал приписанное к Великобритании судно Стена Имперо и препроводил его в один из своих портов. За несколько часов до запланированного освобождения иранского танкера США предъявили на него собственные претензии, предоставив суду Гибралтара ряд существующих у Департамента юстиции США обвинений, суть которых не уточняется, пишет издание. Тегеран накануне заявил, что вопрос с возвратом его танкера почти решен, однако, согласно заявлению представителя верховного суда британской территории, суд был вынужден рассмотреть претензии Вашингтона, попросившего передать судно под его контроль.

Экипаж танкера состоит из почти тридцати человек, граждан Индии, Филиппин, Латвии и России. Для ареста судна и его груза власти Гибралтара вызвали из Соединенного королевства в помощь местной полиции три десятка морских пехотинцев. Захват иранского танкера вызвал дипломатический кризис между Лондоном и Тегераном, который лишь усугубился ответным захватом в Персидском заливе ходившего под британским флагом шведского судна

Би-би-си объясняет обострение ситуации в регионе односторонним выходом США из соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на заверения Ирана о том, что он не пытается заниматься производством оружия массового поражения. Выйдя в прошлом году из заключенного в 2015 году договора, Соединенные штаты восстановили санкции против Ирана, которые нанесли сильный удар по местной экономике. Страны Евросоюза не поддержали односторонние действия США и не стали выходить из соглашения, напоминает Би-би-си.

На прошлой неделе Великобритания объявила о намерении присоединиться к инициативе США по защите торговых судов, курсирующих в Ормузском проливе.