Президент отказался выделить частоты для 5G частным компаниям

Ими смогут пользоваться только военные.

Глава государства согласился с письмом совета безопасности, где сказано, что передавать частоты в частный сектор под развитие сетей связи нового поколения нецелесообразно. В совещательном органе считают, что сейчас этот диапазон закреплен за Министерством обороны и Роскосмосом, а совместное использование вместе с коммерческими компаниями исключено, пишет газета «Ведомости».

Сети с поддержкой 5G появились в прошлом году, они значительно превосходят по качеству предыдущее поколение. Например, скорость интернета стала выше в несколько раз.

Разговоры об освоении частным сектором частот для 5G в России вели еще этой весной, но тогда в Министерстве обороны подчеркивали, что думать о таких инновациях еще рано.

5G уже запустили в коммерческое использование во многих странах. Оно работает в отдельных регионах Великобритании, Франции, Испании и США, а в Южной Корее к нему можно подключиться по всей стране.

Ранее этим летом китайская корпорация Huawei подписала с МТС соглашение о пилотных запусках 5G в России, а этой осенью на рынок должен выйти телефон с поддержкой сетей нового поколения.