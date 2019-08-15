Болтон: РФ пытается сделать технологический скачок в разработке ядерного оружия, опираясь на краденые технологии США

Россия пытается сделать мощный технологический скачок в разработке ядерного оружия, опираясь на краденые американские технологии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, помешать другим странам получить доступ к американским ядерным разработкам – это вызов для США. В Москве утверждения представителя американской администрации назвали голословными.