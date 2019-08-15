Крупное ЧП сегодня едва не произошло неподалеку от аэропорта «Жуковский» в Раменском районе Подмосковья

Там совершил жёсткую посадку лайнер, на борту которого было больше 230 человек – пассажиров и членов экипажа. Госпитализированы шестеро, более 70ти человек обратились к медикам за помощью.

Расшифровкой бортовых самописцев займутся в Межгосударственном авиационном комитете. Чёрные ящики не повреждены, сообщили в Росавиации.

Крики пассажиров, отвалившийся двигатель и жёсткая посадка прямо в кукурузном поле. Эти буквально секунды те, кто летел на самолёте, скорее всего, долго не забудут.

крики

В самолёте рейсом Москва – Симферополь было 226 пассажиров: многие отправились отдохнуть в Крым, некоторые с детьми. Проблемы начались как только лайнер вылетел из аэропорта Жуковский, это вызвало тревогу у пассажиров, рассказал один из них Фёдор Галин.

Самолёт компании «Уральские авиалинии» ранним утром вылетел из аэропорта в Раменском районе Подмосковья. Он стал очень тяжело набирать высоту, отмечают многие пассажиры. В момент отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт попал в стаю чаек — птиц было очень много, рассказывают люди. Кто-то снял видео, как птицы буквально атакуют лайнер. Двигатели после попадания в них птиц отказали, было решено немедленно сажать самолёт, это делали в ручном режиме, сообщил второй пилот Георгий Мурзин.

С неработавшими двигателями, один из них горел, лайнер с убранными шасси сел на брюхо в кукурузном поле. Он прочертил глубокую борозду и остановился. Люди аплодировали мастерству пилотов. В баках было полно топлива – к счастью, они не взорвались. Около тонны горючего вылилось на землю. Сразу после жёсткой посадки стюардессы открыли двери, спустили аварийные надувные трапы, с их помощью люди стали эвакуироваться. Стюардессы по рассказам пассажиров сняли туфли, бегали по полю, предлагали свою помощь. Люди искали родных и друзей, с которыми летели в самолёте. Эвакуацией руководил командир экипажа Дамир Юсупов, до этого успешно посадивший лайнер. В мегафон он направлял людей.

Растерянные, но спасшиеся люди пробирались через заросли кукурузы высотой в человеческий рост, выходили на дорогу. Там их забрал автобус, правда ждать пришлось долго, говорят пассажиры. Своё спасение люди называют «вторым днём рождения». Позже треть пассажиров отказалась лететь другим рейсом в Симферополь. Некоторые признавались, что на время откажутся от полётов, поскольку боятся теперь садиться в самолёт. Больше 70ти человек получили ушибы и лёгкие травмы, в больнице остаётся 6, включая женщину с ушибом позвоночника, сообщает Интерфакс. Она пробудет в медучреждении не меньше суток. Действия экипажа самолета «Уральских авиалиний» оценили на самом высоком уровне. Об этом на заседании правительства говорил премьер Дмитрий Медведев. Возле аэродромов существует система защиты от птиц, — напомнил руководитель Росавиации Александр Нерадько. В летно-исследовательском институте имени Громова утверждают, что средства для отпугивания птиц аэропорта Жуковский работали штатно во время вылета аэробуса. Столкновения самолетов с птицами неизбежны, пока вблизи аэродромов будут расположены мусорные свалки. Так считает специалист по безопасности полетов Александр Романов. В министерстве природы уже пообещали провести проверку мусорных свалок в районе аэропорта Жуковский. Власти Подмосковья днем называли называют ошибочной версию, что причиной аварийной посадки самолета после взлета в Жуковском могли стать птицы с окрестных мусорных свалок. По словам вице-премьера областного правительства Дмитрия Куракина, в данном районе нет таких свалок. Ближайший закрытый полигон твердокоммунальных отходов находится в 14 километрах. Между тем, экологи утверждают, что привлекающая чаек незаконная свалка находится в озере рядом с аэропортом и что существует она уже давно.