Мосгорсуд оставил под арестом четверых фигурантов так называемого «московского дела»

Жалобы адвокатов Егора Жукова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Даниила Конона были отклонены, сообщает «Медиазона». За студента Высшей школы экономики Егора Жукова поручительства подали более 600 человек, но суд не стал приобщать их к делу.



Накануне суд оставил под стражей еще четверых обвиняемых в «массовых беспорядках» на акции за честные выборы 27 июля. В настоящее время по делу проходит 14 человек, из них 13 содержатся в СИЗО.