Полиция назвала массовыми беспорядками прогулку по Москве, на которую пошли участники митинга 10-го августа. Такая формулировка содержится в материалах административного дела в отношении одной из задержанных, — сообщает «Медиазона». По мнению главы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, полицейские могли просто сделать ошибку в формулировке. Однако это может быть и подготовкой к возбуждению нового уголовного дела о массовых беспорядках.