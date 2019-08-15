Полсотни пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вернули билеты

39 улетят сегодня в Крым из «Домодедова», остальные сменили дату вылета. Об этом сообщили в компании-владельце аэропорта «Жуковский». Там также отметили, что все пассажиры получат компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Всего, по данным Росавиации, на борту аэробуса А-321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека. Один из них госпитализирован.