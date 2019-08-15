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Эксклюзив Эха 17:05, 15 августа 2019

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Заявки на их проведение подавали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников и спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту. Об этом Андрей Морев сообщил «Эху Москвы».

Впрочем, заявители никого не призывают выходить на согласованные акции, поскольку это может обернуться задержанием, арестом и даже уголовным делом.



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