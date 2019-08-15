Фигуранта дела инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест. Ранее он находился в СИЗО.

Перевод бизнесмена из СИЗО стал возможен после появления у него жилья в Москве. Речь идет о квартире в Денежном переулке, ее купила супруга обвиняемого, чтобы добиться изменения меры пресечения для мужа, пишет газета «Ведомости». Решение о переводе под домашний арест Мосгорсуд принял в ходе рассмотрения жалобы адвокатов на продление срока содержания под стражей. Адвокаты предъявили свидетельство о собственности на квартиру на имя супруги Дельпаля, суд приобщил его к делу. Бизнесмену под домашним арестом запрещено общаться с другими обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, а также пользоваться телефоном и остальными средствами связи. Дельпаль находился под арестом с февраля.

Основной фигурант дела о хищении средств у банка «Восточный» — американский инвестор Майкл Калви. Дельпаля обвиняют в хищении 2,5 млрд руб.

Другие фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok остаются в СИЗО.