Волонтер штаба Любови Соболь прекратил голодовку, которую он держал больше месяца в знак солидарности с Соболь

Волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло прекратил голодовку, которую он держал больше месяца в знак солидарности с Соболь. Об этом сообщает МБХ-Медиа. Сейчас Миняйло содержится в СИЗО. Он арестован по так называемому «московскому делу». Сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу на его арест. Накануне Соболь объявила о прекращении голодовки, которую она объявила 13 июля в знак протеста против отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Она пояснила, что делает это по просьбе матери Алексея Миняйло. Юрист ФБК пояснила, что в СИЗО он не имеет возможности получать качественную медицинскую помощь.