МЧС подтвердило обращение за медицинской помощью 74-х человек, в том числе 19-ти детей, после жесткой посадки лайнера в Подмосковье. Один пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел сегодня. Аэробус А-321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатель. Произошел отказ, а затем и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем к аэропорту «Жуковский» кукурузном поле. На борту находилось более 230-ти человек. Все были эвакуированы.