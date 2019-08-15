В Норвегии зафиксировано неопасное «количество радиоактивного йода» в атмосферне

В Норвегии зафиксировано «небольшое количество радиоактивного йода» в атмосфере, не опасное для людей и окружающей среды. Его обнаружила 9-12 августа исследовательская станция в Сванховде. Она находится на севере страны на границе с Мурманской области России, сообщило управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии. Там пока не могут определить, связана ли находка со взрывом во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области 8 августа. Отмечается, что радиоактивный йод фиксируется норвежскими станциями несколько раз в год, часто это связано с производством фармацетивтических препаратов.