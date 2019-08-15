Офис Роснефти в центре Москвы возобновил работу в обычном режиме.

Сотрудники вернулись в здание, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Ранее несколько источников сообщили об эвакуации центрального офиса компании на Софийской набережной.

По данным телеграм-канал Baza, неизвестный отправил письмо Роснефти с угрозами от имени национального освободительного движения «Восток», члены которого якобы оставили в здании черный пакет с гранатой со взведенной чекой. В пресс-службе «Роснефти» от комментариев отказались, сославшись на работу правоохранительных органов.