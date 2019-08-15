Обыски проходят в Кишиневском международном аэропорту и офисе российской компании «Авиаинвест», которая им управляет. По данным телеканала «ПРО ТВ», в операции участвуют сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии, прокуратуры и МВД.

«Спецоперация связана с тремя уголовными делами о служебной халатности, превышении служебных полномочий и незаконном пресечении границы. В них фигурируют как физические лица, так и сотрудники пограничной полиции», — передает телеканал.

Единственную в Молдавии воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет. Ранее депутаты молдавского парламента пожаловались на нарушения при сдаче в аренду аэропорта российской компании и обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело.