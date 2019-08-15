Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Просьбу защиты поддержал и Следственный комитет. Это стало возможным после того, как француз приобрел квартиру в центре Москвы.

Суд также смягчил условия домашнего ареста основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, передает РИА Новости. Ему разрешили общаться со всеми, кроме потерпевших, свидетелей и других фигурантов дела.

В феврале Басманный суд арестовал Калви, его бизнес-партнера Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». По версии следствия, бизнесмены под видом сделки похитили у банка акции на эту сумму.