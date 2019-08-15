Число обратившихся за медпомощью после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье выросло до 74

В больнице остается один пострадавший, сообщили ТАСС в медицинских службах. Ранее сообщалось о 55 пострадавших и шестерых госпитализированных.

По данным авиаперевозчика и Росавиации, Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, столкнулся с птицами. В результате произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту находилось более 230 человек.