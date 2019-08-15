Возвращение на корты Марии Шараповой после травмы получается непростым

Тем не менее, российская теннисистка не намерена завершать спортивную карьеру.

Экс-первая ракетка мира, которой весной исполнилось уже 32 года, не оставляет надежд вернуться на высокий уровень. Шарапова из-за травм пропустила весь грунтовый сезон. На Уимблдоне проиграла в первом же круге. Да и подготовка к ЮС Опен складывается пока не лучшим образом. Не помогает Марии пока и смена тренера. На старте турнира в Цинцинатти Шарапова одержала таки долгожданную победу. Но уже во втором круге вышла на вторую ракетку мира Эшли Барти из Австралии. И проиграла сопернице вчистую.

После поражения российская теннисистка отметила, что рада после продолжительной паузы вновь оказаться в игре. Добавив, что ей предстоит долгий путь в плане восстановления тела после череды травм. Чем, без всякого сомнения, обнадежила своих многочисленных поклонников.

Напомним, что не так давно букмекеры принимали ставки на то, что Шарапова в этот году завершит спортивную карьеру.