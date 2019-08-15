Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан. Правда, для этого существуют определенные условия, — сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров.

На одной из встреч с Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ говорил, что японцы с нетерпением ждут возможности вернуться в родные места.

Напомню, что недавно Курильские острова вновь посетил премьер Дмитрий Медведев, что вызвало резко негативную реакцию в Токио.