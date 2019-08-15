Самолет Уральских авиалиний, аварийно севший в Раменском районе Подмосковья, восстановлению не подлежит

Об этом заявили в авиакомпании. Там отмечают, что борт был застрахован. Аэробус сразу после вылета в Симферополь из аэропорта Жуковский столкнулся с чайками. В результате отказали двигатели лайнера. Экипажу удалось посадить самолет на кукурузное поле. Пострадали 55 человек, шестеро из них госпитализированы.

Возле аэродромов существуют системы защиты от птиц, — напомнил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Экипаж лайнера будет представлен к государственным наградам.