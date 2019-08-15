Ливерпуль в серии пенальти переиграл Челси в  матче за Суперкубок

Впервые в истории крупного турнира УЕФА с участием мужских команд работала женщина-арбитр.

Стефани Фраппар – арбитр опытный. Обслуживала матчи второго французского дивизиона. Работала в финале женского чемпионата мира. И все же, матч за Суперкубок УЕФА стал для 35-летней француженки особым вызовом. И справилась она с ним блестяще. По ходу встречи Стефани дважды отменяла голы «Челси» из-за положения вне игры. Назначила 11-метровый в ворота Ливерпуля. А главное – не теряла концентрации на протяжении основного, дополнительно времени игры и серии послематчевых пенальти.

Как заявил после игры тренер Ливерпуля Юрген Клоп, если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Бригада арбитров отлично справились с задачей, — добавил немецкий специаолист.

Отметим, что в новом сезоне Стефани Фраппар числится в пуле главных арбитров элитного дивизиона чемпионата Франции.