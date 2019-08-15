Второй день продолжается падение рубля

Американский доллар стоит больше 66-ти рублей. Такой отметки он достиг впервые за все лето. Это объясняют падением цен на нефть. Только за вчерашний день они снизились сразу на пять процентов, и В первую очередь это произошло из-за торговой войны между США и Китаем. Дело в том, что накануне Соединенные Штаты отложили вступление в силу новых пошлин на ряд китайских товаров.

Вторым фактором отмечают замедление роста экономики в Европе, в этих условиях у них падает спрос на сырье, которым торгует Россия.

Вполне можно ожидать, что падение рубля продолжится, — пишет газета «Коммерсант». Со ссылкой на экспертов в издании утверждают, что в обозримом будущем можно будет увидеть и трехзначные цены на доллар.



Курс доллара сейчас составляет 66 с половиной рублей, а за евро дают более 74-ех рублей.