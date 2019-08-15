Россия может ограничить поставки леса в Китай

Такое заявление сделал глава Минприроды.

Не исключено, что экспорт в Китай полностью ограничат, подчеркнул глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости». Однако отметил, что Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки и в случае проведения эффективных действий, проблема будет решена. Заявление главы Минприроды вызвало неоднозначную реакцию. Так в технической возможности запрета экспорта леса в Китай усомнился глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В то же время он отметил, что необходимо провести переговоры с китайской стороной. В Совете Федерации подобные запреты назвали крайней мерой. Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что Россия в состоянии самостоятельно справиться с незаконными вырубками.

Россия призвала присоединиться к решению проблемы «черных лесорубов» правоохранительные органы Китая.