Минприроды требует провести проверку мусорных свалок в районе аэропорта Жуковский

В министерстве напоминают, что, по законодательным нормам, в радиусе 15 километров от аэродрома размещать их нельзя. Аэробус «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский на кукурузном поле. Как утверждают в авиакомпании, в двигатели лайнера попали чайки. Экологи утверждают, что птиц могут привлекать свалки.

По последним данным МЧС, в результате жесткой посадки пострадали 55 человек. Трагедии удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Пассажиры самолета вылетят в Симферополь сегодня вечером. В Домодедово для них выделят специальное место для регистрации. По данным ТАСС, согласились лететь другим бортом около 40 человек, остальные сдали билеты.