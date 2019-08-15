В Кремле считают исчерпывающим разъяснение Минобрнауки приказа о контактах российских ученых с иностранными коллегами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что приказ носит рекомендательный характер. Приказ, который ужесточает правила взаимодействия с иностранными учеными, не применим ко всем учреждениям. Он актуален только для ведомств, работающих с гостайной, — считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Сергеев отметил, что применение приказа по университетам и институтам пройдет вразрез с курсом России на расширение международного сотрудничества.