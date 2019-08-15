Власти Подмосковья называют ошибочной версию, что причиной аварийной посадки самолета стали птицы с мусорных свалок

Власти Подмосковья называют ошибочной версию, что причиной аварийной посадки самолета после взлета в Жуковском могли стать птицы с окрестных мусорных свалок. По словам вице-премьера областного правительства Дмитрия Куракина, в данном районе нет таких свалок. Ближайший закрытый полигон твердокоммунальных отходов находится в 14 километрах.

Между тем, экологи утверждают, что привлекающая чаек незаконная свалка находится в озере рядом с аэропортом и что существует она уже давно.

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе. На борту самолета находились более двухсот тридцати человек, пострадали 55.

Ситуация, в которую попал экипаж самолета Уральских авиалиний, была критической, однако, ему удалось сделать все, чтобы избежать жертв, — заявил в эфире РБК член общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Смирнов также подчеркнул, что выпуск шасси при такой посадке мог привести к разрушению самолета и пожару.