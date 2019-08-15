Сотовые операторы, вероятно, не получат популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи пятого поколения

Сотовые операторы, вероятно, не получат наиболее популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи пятого поколения. Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности о том, что забирать у силовиков нельзя.

Вероятно, что строить в России сети пятого поколения будет китайская компания Huawei, которую США подозревают в промышленном шпионаже. Завтра корпорация начнет продажи одного из первых в мире смартфонов, которые могут работать в сетях 5G. Но по словам экспертов, пока эти телефоны мало отличаются от прочих, поскольку новых сетей почти нигде нет.