Больше половины россиян имеют непогашенные кредиты

Треть из них выплачивает их с трудом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

По словам социологов, количество россиян, которым стало сложнее обслуживать кредиты, за последние два года выросло на 12 процентных пунктов, — передает «Интерфакс».

Опрос был проведен 25 июля, в нем участвовали 1600 человек.

Проблема закредитованности населения «взорвется» в 2021 году. Такое предположение ранее в эфире «Эха» высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Орешкин подчеркнул, что через некоторое время из-за долгов банки начнут отказывать гражданам в займах и это может привести к массовым неплатежам по кредитам. Он подчеркнул, что выйти безболезненно из этой ситуации уже не получится.