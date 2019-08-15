Рубль продолжает слабеть на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара приблизился к отметке 66 с половиной, а курс евро превысил 74 рубля. Последний раз такие значения были в апреле. Что касается нефти, то с начала августа произошел настоящий обвал. Накануне смесь Brent упала в цене более чем на 5%. Сегодня котировки упали еще на 2 с половиной процента и сейчас торгуются ниже 58 долларов.

Нефть дешевеет последние две недели, в том числе из-за опасения инвесторов замедления мировой экономики в связи с торговой войной между США и Китаем.