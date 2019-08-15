Советник президента США по национальной безопасности обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Джон Болтон сказал это в интервью «Голосу Америки».

Так Болтон прокомментировал взрыв на военном полигоне под Архангельском. В четверг взорвался малогабаритный ядерный реактор, который является частью двигателя ракеты. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что при испытаниях взорвалась ракета «Буревестник» – ракета с ядерным двигателем, о разработке которой сообщил Владимир Путин в прошлом году.