Мосгорсуд оставил под арестом еще нескольких фигурантов дела, возбужденного после уличных акций 27 июля

В СК эти акции называют «массовыми беспорядками». Одному из первых сегодня было отказано в изменении меры пресечения студенту Высшей Школы экономики Егору Жукову.

Судье Татьяне Додоновой для вынесения решения потребовалось немногим менее двух часов . Она посчитала, что оснований для отмены прежнего решения Пресненского суда нет. В домашнем аресте или залоге Егору Жукову было отказано. Поддержать фигурантов так называемого «московского дела» сегодня пришли порядка 200 человек, в том числе – заявитель митинга на Сахарова Петр Верзилов, недавний кандидат Александр Соловьев и знаменитый рэпер Оксимирон. Он даже выступил поручителем, наряду с Любовью Соболь, Чулпан Хаматовой, Алексеем Венедиктовым и Дмитрием Муратовым. Оксимирон был готов предоставить залог в сумме 2 миллиона рублей. В заседании многие из ходатайств защиты были отклонены. Например, не приобщили открытое письмо профессорского состава вышки. А значительная часть из 612 поручительств была сочтена не нуждающейся в приобщении. В зал попали далеко не все, кто пришел поддержать своего друга и коллегу. О такой поддержке говорил и сам Жуков. Он выступал по видеосвязи. Он вновь сказал, что не признает своей вины, поскольку не совершал насильственных действий и никаких беспорядков не наблюдал.

По статье, которую инкриминируют студенту «Вышки», ему может грозить 8 лет лишения свободы. Вчера без изменения была оставлена мера пресечения еще четырем фигурантам дела. Сегодня рассматривались и апелляции на арест Кирилла Жукова, Алексея Миняйло, Даниила Конона. Результат от решения по Егору Жукову не отличался. Адвокаты Егора Жукова уже заявили, что будут добиваться освобождения студента Высшей школы экономики в Верховном суде России и намерены обратиться с жалобой в ЕСПЧ. 21-летний молодой человек останется под стражей как минимум до 27 сентября.

По объединенному делу о «массовых беспорядках» на протестных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму под арестом сейчас находятся 13 человек.