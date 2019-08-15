Самолёт, на борту которого было почти 230 пассажиров, совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья

Самолёт, на борту которого было почти 230 пассажиров, этим утром совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Пилоты посадили самолёт прямо в поле. Есть пострадавшие.

Кукурузное поле, вспаханная борозда и лежащий самолёт. Так выглядит место жёсткой посадки на панорамном видео с беспилотника. В воздухе лайнер провёл несколько минут. Он должен был направиться в Симферополь, но сразу после взлёта начал резко снижаться. Кукурузное поле примерно в километре от аэропорта Жуковский. Именно туда, не выпуская шасси, с не работавшими двигателями сел аэробус «Уральских авиалиний». На борту было почти 230 пассажиров, примерно 40 дети. Самолёт пришлось сажать вручную, рассказал второй пилот рейса Георгий Мурзин.

Пилоты начали быстро эвакуировать людей по надувным трапам. Паники почти не было. Проблемы начались сразу после взлёта, рассказала пассажирка Ирина Усачёва.

К медикам за помощью обратились больше 50-ти человек, треть из них дети. После осмотра почти всех людей отпустили домой. В больнице остаётся несколько человек, в том числе женщина с ушибом позвоночника, сообщает «Интерфакс». Она проведёт в клинике как минимум сутки. Самолёт при жёсткой посадке получил повреждения фюзеляжа.

Чёрные ящики при жёсткой посадке не получили повреждения. Ими займутся эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

Экипаж вел себя профессионально и героически, — сказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Тем временем, экипаж самолета отстранили от полетов на время проверки. В пресс-службе Уральских авиалиний сказали ТАСС, что это обычная практика. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил представить членов экипажа к госнаградам.

Птицы вблизи аэродромов появляются из-за мусорных свалок, — сказал в эфире «Эха» бывший пилот Александр Романов.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что ближайший к месту посадки мусорный полигон «Сафоново» был закрыт в 2012-ом году. По его словам, предположения, что причиной аварии стали свалки, ошибочны.

Между тем, как передает ТАСС, экологические активисты говорят, что рядом с аэропортом Жуковский есть незаконная свалка. Это заваленное мусором озеро.