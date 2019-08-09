Студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Егор Жуков заявил на суде, что в его действиях на митинге 27 июля «не было ничего, что описывается массовыми беспорядками». Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«В моих действиях 27 числа, конечно же, не было ничего, что описывается «массовыми беспорядками», постольку поскольку я из своих личных убеждений считаю такого рода действия как минимум глупыми, неправильными, неэффективными, и как максимум — я действительно просто этого не совершал», — сказал Жуков.

С его точки зрения, «есть существенная разница между шествием, пускай даже несанкционированным, и массовыми беспорядками». «Я ничего не поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил никакого насилия в тот или какой-то другой день. Потому что насилие против сил авторитарных режимов — это как минимум неэффективно. Я глубоко в это верю, оттого и обвинения по такой статье кажутся мне вдвойне странными», — подчеркнул студент.

Он также «поблагодарил» власти за свой арест. «Их действия наделили меня такой общественной поддержкой, которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. Благодарю их за то, что они поместили меня в место, где у меня появилась возможность развить стойкость своего характера. Теперь я предметно и не понаслышке знаю все ключевые минусы российской тюремной системы, которая нуждается в скорейшем реформировании», — отметил Жуков.

В завершение он заявил, что сейчас «сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению числа сторонников оппозиции, чем российская власть». «Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, можно с уверенностью сказать: Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет», — заключил Жуков.