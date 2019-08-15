Российский рубль сегодня вновь теряет в весе
В частности, это происходит на фоне дешевеющей нефти. Сейчас в Москве курс доллара превысил отметку 66 рублей 30 копеек, а курс евро достиг 74 рублей. Это максимальные показатели за несколько месяцев.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В частности, это происходит на фоне дешевеющей нефти. Сейчас в Москве курс доллара превысил отметку 66 рублей 30 копеек, а курс евро достиг 74 рублей. Это максимальные показатели за несколько месяцев.
Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.