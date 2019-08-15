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13:32, 15 августа 2019

Российский рубль сегодня вновь теряет в весе

В частности, это происходит на фоне дешевеющей нефти. Сейчас в Москве курс доллара превысил отметку 66 рублей 30 копеек, а курс евро достиг 74 рублей. Это максимальные показатели за несколько месяцев.



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