Средства аэропорта Жуковский для отпугивания птиц работали штатно во время вылета аэробуса из Москвы в Симферополь

Об этом «Интерфаксу» сказали в Летно-исследовательском институте имени Громова. Как утверждают в компании «Уральские авиалинии», в двигатели лайнера попали чайки. В результате произошел отказ и возгорание силовых установок.

МЧС оперативно отреагировала на сообщение об аварийной посадке, — утверждает представитель областного управления ведомства Алексей Херсонес.

По последним данным, в больницы доставлены 29 пассажиров.