Футбольный клуб «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, переиграв в Стамбуле в серии пенальти другую английскую команду – Челси.

Суперкубок, по традиции, открывает Большой футбольный Евросезон. Возможно, поэтому, отношение к матчу – скорее, как к выставочному. Но трофей – есть трофей. И победа в Суперкубке всегда приятна.

Возможно, нужнее она была вчера футболистам Челси. И прежде всего новому главному тренеру аристократов Фрэнку Лэмпарду. Первый тайм и прошел с преимущестовм синих. Которые открыли счет усилиями Жиру. В начале второго тайма Мане результат сравнял. Он же вывел Ливерпуль вперед на старте дополнительно времени. Ответ челси – реализованный Жоржиньо 11-метровый. А вот в серии послематчевых пенальти удача отвернулась от лондонцев. Ливерпуль выиграл Суперкубок в четвертый раз в истории клуба.

Добавим, что впервые в финалах Еврокубков матч обслуживала женская бригада судей во главе с француженкой Стефании Фраппар.