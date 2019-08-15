Более четырех тысяч детей появились в прошлом году в России у несовершеннолетних мам
Для пяти из них это уже пятые по счету дети. Это следует из данных Росстата. Больше тысячи детей родили девочки младше шестнадцати. Напомним, что за половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16 лет, наступает уголовная ответственность. В Институте демографии Высшей школы экономики агентству РИА такую статистику объяснили тем, что в некоторых регионах России, в частности, на Северном Кавказе, ранние роды являются нормой.