Михаил Ходорковский объявил о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России

Ее цель — поддержать акции прямого действия и политзаключенных.

Группа будет оказывать поддержку политическим инициативам в сфере конституционных акций прямого действия, среди них митинги, шествия, пикеты, забастовки. Происходить это будет за счет средств исключительно российских граждан, написал в своем Фейсбуке Михаил Ходорковский. Среди других задач — внесение лиц, виновных в организации политических репрессий и участии в них в «список Шевченко». Он назван по фамилии обвиняемой в сотрудничестве с нежелательной организацией активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Более того, будут создаваться списки граждан России, которые находятся за границей в связи с серьезным преследованием за правовые политические действия, им рабочая группа окажет правовую поддержку. Михаил Ходорковский собирается наладить коммуникацию с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса. Его цель – создать атмосферу нетерпимости к нарушениям прав российских граждан и предотвратить участие в них международных организаций. Деятельность группы по поддержке гражданского общества в России будет публичной.

Сведения об участниках группы не будут раскрываться, если это может нести для них существенные риски.