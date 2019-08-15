По новым данным, в результате аварийной посадки самолета в Подмосковье пострадали 55 человек

Среди них – 17 детей, шестеро госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Самолет «Уральских авиалиний» этим утром при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели. Экипаж смог посадить лайнер на кукурузное поле с полными баками.

Ситуация была критической, но пилоты смогли избежать жертв, — сказал в эфире РБК член общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Эксперт отметил, что пилоты не стали выпускать шасси, поскольку при такой посадке это могло бы привести к разрушению самолета.