Организаторы музыкального фестиваля в Архангельской области у станции Шиес отказались от его проведения

Это связано с предупреждением от прокуратуры, которая считает мероприятие несогласованным с властями. В надзорном ведомстве пригрозили не только штрафами, но и уголовной ответственностью.

Однако некоторые музыканты все равно приедут поддержать противников строительства мусорного полигона. Так, представитель группы СЛОТ Дарья Ставрович сказала «Эху», что отправится на Север, поскольку восхищается протестующими.

Протесты в Архангельской области против ввоза мусора из Москвы продолжаются больше года.