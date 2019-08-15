Ученые призвали отменить приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве

Обращение в правительство направили представители научного клуба «1 июля».

В научном клубе «1 июля» считают недопустимым ограничение личных и профессиональных свобод ученых, если они не давали добровольного согласия на доступ к секретным сведениям. Академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук настаивают на отмене приказа Минобрнауки, поскольку уверены, что он ограничит профессиональную свободу. Более того, представители научного клуба считают необходимым наказать виновных в появлении такого документа, который ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами. Приказ Минобрнауки обязывает все научные организации за пять дней уведомлять ведомство о планах встретиться с иностранными гражданами. При их разговоре должны присутствовать не менее двух сотрудников организации, а обо всех контактах в нерабочее время необходимо сообщать руководству, отмечается в документе.

В Минобрнауки пока не прокомментировали обращение научного клуба «1 июля».