Чайки стали причиной аварийной посадки пассажирского самолета в Подмосковье

Птицы попали в оба двигателя, и они отказали. Экипаж сумел посадить лайнер с полными баками, без шасси, на кукурузном поле. По данным Минздрава, пострадали более 20 человек, но в больнице остается только один пассажир.

Инцидент произошел рано утром вскоре после вылета самолета Уральских авиалиний из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь.

В эфире «Эха Москвы» бывший пилот Александр Романов отметил, что птиц привлекают мусорные свалки, и в России почти повсеместно нарушены требования воздушного кодекса, по которым вокруг аэропортов должна быть зона, свободная от мусора в размере от 15 до 30 километров.