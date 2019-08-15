Международная федерация по правам человека призвала освободить задержанных в Москве участников протестов и снять с них обвинения. В организации также призывают допустить независимых кандидатов в Мосгордуму к выборам.

Об этом говорится на сайте правозащитного центра «Мемориал». По мнению правозащитников, происходящее в последнее время это наиболее жестокие репрессии за всю историю современной России.