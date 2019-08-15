Михаил Ходорковский объявил о создании новой структуры по поддержке в России гражданского общества

По мнению бывшего главы ЮКОСа, по мере нарастания протеста реакция властей будет все более жесткой, и в такой ситуации большое значение приобретает помощь и участие со стороны сил, которые находятся вне сферы контроля российских властей, — пишет в своем Фейсбуке Михаил Ходорковский.

Новая структура будет публичной и открытой для сотрудничества с общественными деятелями и политиками. Ходорковский подчеркнул, что финансироваться она будет исключительно за счет средств россиян.